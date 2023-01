Apple AirTag, l’accessorio che tutti vogliono e desiderano, esclusivamente i possessori di un altro (almeno) dispositivo Apple, è finalmente disponibile ad un prezzo decisamente scontato su Amazon, garantendo un livello di risparmio inedito ed esclusivo.

Apple AirTag, prezzo assurdo su Amazon

Apple AirTag è l’accessorio che tutti vogliono e desiderano, un prodotto che a prima vista potrebbe apparire inutile e dispendioso, ma che alla lunga potrebbe essere il salvavita per non perdere determinati prodotti o altrettanti accessori. Compatibile con tutti i device Apple, questi è stato lanciato dalla medesima azienda giusto qualche anno, ad un prezzo di listino di 39 euro.

Consapevole che la spesa da sostenere fosse troppo alta, Amazon ha effettivamente deciso di applicare una importante serie di sconti, sino a raggiungere l'attuale prezzo finale di 29 euro.

La comodità di avere l’Apple AirTag supera di gran lunga le aspettative, infatti permette di controllare periodicamente, tramite l’applicazione Dov’è, il suo posizionamento, potendolo anche far suonare per ritrovarlo, oppure sfruttare la navigazione assistita per recarsi fisicamente presso lo stesso. Nel caso in cui il dispositivo dovesse trovarsi molto lontano da voi, Apple sfrutta la community, infatti la localizzazione sarà possibile affidandosi a centinaia di milioni di dispositivi dell’azienda, che si potrebbero trovare nelle vicinanze dell’AirTag. Tante funzioni per un così piccolo dispositivo, scopritelo su Amazon grazie al prezzo fortemente scontato.