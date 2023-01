Il marchio Philips è uno dei più conosciuti in Italia, e nel mondo, sopratutto per la produzione di accessori per il mondo beauty, ma anche monitor e prodotti di elettronica in generale. In questi giorni Amazon ha deciso di attivare una promozione davvero unica, permettendo di accedere al set asciugacapelli + piastra ad un prezzo inedito ed esclusivo.

Ogni giorno su questo canale Telegram potete trovare ottime offerte Amazon e codici sconto in esclusiva, scopritele subito iscrivendovi al seguente link, ricordando comunque che è completamente gratuito e potrete allontanarvi in un qualsiasi momento.

Philips, le offerte migliori su Amazon

I prodotti Philips sono spesso soggetti a sconti interessanti su Amazon, tuttavia difficilmente ci siamo imbattuti in un’occasione tanto ghiotta. Gli utenti infatti possono acquistare un set molto richiesto, pagandolo decisamente meno del solito; i prodotti di cui vi parliamo sono i modelli BHP398/00, più precisamente l’asciugacapelli (o phon) e la piccola piastra da 1600W infusa di cheratina.

Disponibili solamente in colorazione rosa, con finitura opaca molto elegante e piacevole al tatto, i prodotti in questione funzionano entrambi con il filo, mediante il collegamento alla presa di corrente (no batteria). Il prezzo attuale è sicuramente conveniente, poiché basteranno 39,90 euro per l’acquisto (LINK AMAZON).

Sono strumenti pensati principalmente per l’utilizzo in mobilità, per questo presentano dimensioni inferiori al normale, con la possibilità, ad esempio, di ripiegare il manico dell’asciugacapelli per facilitare il posizionamento. Se volete scoprire l’offerta dovete premere il suddetto link, ricordatevi comunque che il prezzo basso potrebbe terminare prima del previsto, per questo motivo consigliamo di velocizzare il più possibile la scelta.