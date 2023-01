L’adattatore bluetooth USB per PC è quell’accessorio che permette di collegare via wireless moltissimi dispositivi al computer stesso, quali possono essere tastiere, mouse, cuffie, stampanti e similari. Un prodotto molto spesso essenziale che risulta essere estremamente versatile ed adatto a tutti, su Amazon lo potete acquistare a meno di 5 euro.

I codici sconto sono la via più breve per ridurre la spesa finale da sostenere su Amazon, scopriteli con i prezzi più bassi e le nuove offerte, tutti in esclusiva assoluta sul nostro canale Telegram dedicato ad Amazon stessa.

Amazon, questo adattatore bluetooth costa pochissimo

Acquistare un adattatore bluetooth è fondamentale per molti utenti, sopratutto se si è perso l’accessorio originale, o si vuole estendere l’usabilità anche verso altri dispositivi. Sono prodotti acquistabili tranquillamente in un negozio di elettronica, tuttavia solo su Amazon si possono trovare a prezzi incredibilmente bassi.

In questi giorni gli utenti possono infatti optare per un modello a soli 4,99 euro, una cifra davvero irrisoria, quasi ridicola se ci pensate e se considerate l’utilità del prodotto stesso (LINK AMAZON).

E’ compatibile con qualsiasi dispositivo presenti una porta USB di tipo A (la classica, per intenderci), diventando difatti utilizzabile con tutte le versioni del sistema operativo di Microsoft, come Windows 10, 8.1, 8 e Windows 7. Disponibile in due colorazioni, bianco e nera, non è altro che un piccolo semicerchio in plastica opaca, con un grande pulsante sul dorso per il pairing, ed un piccolo led di stato.

La spedizione viene gestita direttamente da Amazon, lo standard utilizzato, se interessati, è il bluetooth 5.0. Maggiori informazioni al link inserito.