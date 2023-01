Le offerte Amazon sono ogni giorno sempre più interessanti, gli utenti si ritrovano proprio in questo periodo ad aver la possibilità di acquistare una chiavetta USB da 32GB, pagandola anche meno di 6 euro, occasione unica nel suo genere.

Per essere sicuri di poter accedere ai coupon gratis Amazon, dovete assolutamente iscrivervi al nostro canale Telegram, dove troverete i codici sconto, le offerte e tantissimi prezzi bassi in esclusiva assoluta.

Amazon, offerte e prezzi sempre bassi

La chiavetta di cui vi parliamo nel nostro articolo risulta essere marchiata Magix, è una pendrive USB 2.0, compatibile con tutti i dispositivi in commercio dotati di una porta USB type-A, con velocità di lettura fino a 10Mb/s, anche in scrittura. La sua capienza è di 32GB, dimensioni ridottissime, sta su un dito per intenderci, realizzata interamente in plastica nera opaca, con un piccolo spazio per agganciare ad esempio un moschettone per facilitare il trasporto.

Il suo punto di forza è sicuramente il prezzo di vendita, infatti costa solo 5,55 euro, una cifra tra le più ridotte di sempre, anche tra quelle visibili direttamente su Amazon (LINK ACQUISTO).

Chiaramente non si tratta di un brand molto conosciuto, pochi di voi sicuramente l’avranno mai sentito, ma allo stesso tempo risulta essere un’occasione da non lasciarsi sfuggire, poiché difficilmente si potrà ottenere accesso ad un simile dispositivo allo stesso prezzo. La spedizione, come al solito del resto, risulta essere gestita da Amazon, così da facilitare e velocizzare i tempi di consegna, a prescindere da tutto il resto. Per maggiori informazioni vi invitiamo a prendere visione delle pagine che trovate sul sito.