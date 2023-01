Le funzioni WhatsApp del 2023 sono molto interessanti, in termini sopratutto di prestazioni generalmente offerte agli utenti, e devono essere assolutamente conosciute dal pubblico, proprio per comprenderne appieno la portata e le possibilità.

Nell’eterno rincorrere Telegram, WhatsApp ha visto l’introduzione di una serie di funzioni dall’utilizzo molto interessante, che riescono indubbiamente ad ampliare al massimo le possibilità per il consumatore. Una delle migliori è senza dubbio whatsapp web, definito in parole povere il client web, permette a tutti gli effetti di accedere alle chat, utilizzando semplicemente il browser del notebook o del PC desktop.

WhatsApp, le funzioni che pochi conoscono

Osservando da vicino le varie funzioni disponibili per Android e iOS, pochi hanno a tutti gli effetti compreso l’utilità della possibilità di auto-inviarsi i messaggi. Dovete sapere, infatti, che da poco tempo WhatsApp ha indubbiamente introdotto la funzione di auto-invio, prima di tutto per avvicinarsi a Telegram, in secondo luogo anche per soddisfare le richieste degli utenti, da sempre pronti a richiederla a gran voce. Una soluzione molto apprezzata che permette difatti di condividere dati ed informazioni tra i vari device, senza fare affidamento al cloud.

Nel caso in cui foste invece in possesso di due numeri di telefono, e vi sentite pronti ad utilizzarli sullo stesso device, allora potete affidavi a WhatsApp Web, la soluzione ideale per riuscire in questo intento, combinando vita lavorativa e privata entro un unico dispositivo portatile, e senza quindi fare affidamento su più device in contemporanea.