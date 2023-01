WhatsApp sta finalmente introducendo una funzione per inviare foto in qualità originale attraverso l’app. Attualmente offre tre opzioni di qualità fotografica tra cui scegliere: Auto, Migliore qualità e Risparmio dati. Tuttavia, anche con la migliore qualità, l’app di chat comprime l’immagine per offrire un trasferimento dati più veloce.

Questo infastidisce molti soprattutto se è importante inviare l’immagine nella sua qualità originale. La società di chat di proprietà di Meta, secondo un ultimo rapporto, sta finalmente pianificando di offrire una soluzione per questo.

L’aggiornamento è stato individuato per la prima volta dal sito web nella versione beta di WhatsApp per Android 2.23.2.11.

Secondo quanto riferito, WhatsApp aggiungerà una nuova icona delle impostazioni all’interno dell’intestazione dello strumento di disegno. Il mittente potrò selezionare la qualità della foto tramite un nuovo tasto. Tuttavia, la funzionalità è attualmente in fase di sviluppo e verrà implementata in futuro.

Attento allo spazio in memoria

Ma se prevedi di utilizzarla spesso avrai sicuramente un problema relativo allo spazio di archiviazione. Le foto compresse occupano meno spazio rispetto a quelle di qualità originale. L’app di chat comprime un’immagine fino al 70% in modo che possa essere consegnata in meno tempo. Con l’opzione per inviare immagini di qualità originale attraverso l’app, ci sono possibilità che il telefono del destinatario possa presto esaurire lo spazio di archiviazione.

Per evitare ciò, assicurati che il download automatico dei contenuti multimediali sia disattivato. Ciò impedisce il download automatico delle foto quando il telefono si connette a Internet.

Inoltre sta per essere implementata anche uan funzione che permette di inserire nello stato delle note vocali.