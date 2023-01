Uno degli operatori più attivi sul mercato mobile italiano è senza ombra di dubbio Vodafone. Le offerte che mette a disposizione non sono solamente destinate ai nuovi clienti ma anche a chi è già in Vodafone da un po’ di tempo.

Infatti, l’operatore mette al servizio di questi ultimi delle iniziative molto interessanti, tra cui troviamo Vodafone Happy. Parliamo del programma di fidelizzazione dell’operatore rosso, il quale è disponibile per tutti i suoi clienti e offre in via periodica sconti e vantaggi su vari prodotti. Scopriamo maggiori dettagli di seguito.