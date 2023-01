Anche questa volta ci sarà un target principale per tutti i gestori di telefonia mobile: battere la concorrenza a colpi di tanti contenuti e soprattutto di nuove offerte che stimolino al cambio. Non sarà difficile soprattutto se giga, minuti ed SMS saranno in grande quantità, ma non dovrà mancare la convenienza del prezzo. Tutte queste caratteristiche sembrano essere centrali all’interno dei progetti di tanti gestori storici.

Tra questi rientra anche Vodafone con una famiglia di offerte che per adesso possiede solo due proposte al suo interno, ma decisamente interessanti sotto tutti i punti di vista. Da diversi giorni non si parla d’altro se non della nuova gamma di promozioni telefoniche Silver di Vodafone, la quale include al suo interno due proposte di altissimo livello se si pensa alla quantità, alla qualità e alla grande convenienza.

Vodafone supera in volata a tutti gli altri gestori con due offerte molto interessanti, si chiamano Silver e includono fino a 200 giga in 5G

La prima offerta silver è quella minore, anche se si fa per dire. I contenuti sono infatti davvero corposi visto che si parte con minuti senza limiti per effettuare chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, per poi seguire con messaggi senza limiti e terminare con 150 giga di traffico dati in rete 5G. Il prezzo? Solo 7,99 € al mese.

L’altra promozione della famiglia include gli stessi contenuti per quanto riguarda i messaggi e le chiamate, ma cambia in merito alla connessione ad Internet: qui ci sono 200 giga in 5G. Il prezzo è davvero eccezionale: 9,99 € al mese per chi la sceglie.