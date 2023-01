Very Mobile, 100 giga a 6 euro al mese e un buono Amazon gratis

Dopo aver visto tutte le offerte della concorrenza, il mondo dei gestori virtuali sembrerebbe aver alzato la posta in gioco.sono state proposte diverse nuove offerte mobili che hanno visto anche i grandi del mondo della telefonia preoccuparsi improvvisamente di perdere un gran numero di utenti. Effettivamente il tutto potrebbe essere fissi una chiamata, dal momento che gestori come Very Mobile stanno riuscendo a tenere banco ancora una volta tra il pubblico che ha voglia di una ventata di novità.

Il famoso gestore virtuale che è diventato ancora più importante grazie alla pubblicità realizzata da Francesco Totti e Zlatan Ibrahimović, sta dimostrando di averne eccome. Infatti sul suo sito ufficiale ci sono delle offerte molto interessanti che questa volta prevedono anche un regalo per chi porta il proprio numero in Very Mobile.

Very Mobile, l’offerta da 6,99 € al mese con tutto incluso tra giga, minuti ed SMS senza limiti: c’è anche un buono Amazon il regalo dal valore di 10 €

La prima offerta che salta all’occhio una volta aperto il sito ufficiale del gestore virtuale Very Mobile, è quella da soli 6,99 euro al mese per sempre.

Tale proposta non nasconde nulla ed infatti mette tutto in bella mostra.gli utenti che sottoscrivono questa soluzione potranno infatti contare ogni mese su un totale di 100 giga per navigare sul web utilizzando il 4G e su messaggi e minuti per le chiamate senza limiti verso tutti.

C’è inoltre un grande regalo da parte del provider, il quale a tutti coloro che portano il loro numero in Very offre un buono regalo Amazon dal valore di 10 €.