Unieuro ricorda a tutti di essere una delle realtà maggiormente interessanti del mercato nazionale, almeno per quanto ne concerne la rivendita di elettronica. I prezzi del volantino sono disponibili per tutti, a prescindere dalla provenienza o dalla dislocazione regionale.

La campagna promozionale è attiva, come potete benissimo immaginare, anche sul sito ufficiale, dove è possibile trovare gli stessi identici prezzi di vendita, con la promessa di poter ricevere gratuitamente la merce a domicilio, nel momento in cui la spesa complessiva dovesse superare i 49 euro.

Unieuro, un volantino di tutto rispetto

Lo speciale volantino di Unieuro riesce a focalizzare la propria attenzione sul mondo degli smartphone, riuscendo comunque a garantire un buon risparmio anche su un numero più elevato di categorie merceologiche. In prima pagina troviamo giustappunto uno sconto molto importante, è possibile acquistare l’iPhone 13, il modello della scorsa generazione per intenderci, con un esborso finale di soli 799 euro. Gli utenti che invece vorranno puntare verso qualcosa di più recente, potranno affidarsi a iPhone 14 Plus, disponibile a 1099 euro.

Gli amanti del mondo Android troveranno ugualmente pane per i propri denti, con la presenza di Galaxy S22, disponibile a 799 euro, un prezzo più che abbordabile ed indicato nel periodo (dato l’imminente lancio del nuovo modello), optando anche per modelli più economici, come Galaxy A33, Oppo A77, Redmi 9C, Galaxy A13, Redmi Note 10 Pro, Redmi 10 e similari. Tutti i prodotti sono acquistabili senza difficoltà nei negozi fisici di Unieuro e online sul sito.