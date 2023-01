Le organizzazioni e aziende prese di mira dai criminali informatici in cerca di riscatto stanno dicendo basta.

Le cyber-gang di ransomware hanno guadagnato circa 456,8 milioni nel 2022. Sembra un sacco di soldi finché non lo confronti con i profitti record del 2021: 765 milioni. Tutto sommato, gli hacker sono riusciti a estorcere il 40% in meno alle loro vittime lo scorso anno, rispetto all’anno precedente, secondo un nuovo rapporto di Chainalysis pubblicato giovedì.

Ma quel calo dei profitti non significa che il numero di attacchi ransomware, in cui i malintenzionati richiedono il pagamento in cambio di dati rubati e crittografati, sia diminuito della stessa proporzione, osserva l’analisi. “Invece, crediamo che gran parte del calo sia dovuto al crescente rifiuto delle organizzazioni di pagare”.

Una questione di principio

Inoltre, il rapporto suggerisce che, oltre al calo degli attacchi, le vittime pagano riscatti sempre meno frequentemente. Coveware, un’azienda che aiuta le vittime a rispondere alle estorsioni informatiche, ha osservato che un numero inferiore di organizzazioni e aziende ha ceduto alle richieste di riscatto nel 2022, in un rapporto di luglio. Il CEO di Coveware, Bill Siegel, ha inoltre dichiarato alla BBC che nel 2022 solo il 41% dei suoi clienti ha pagato un riscatto, rispetto al 70% di due anni prima.

Anche se la riduzione dei pagamenti e il calo degli attacchi complessivi sono incoraggianti, ciò non significa che i criminali informatici abbiano gettato la spugna. In effetti, secondo il rapporto di giovedì, nel 2022 sono in funzione più ransomware rispetto agli anni precedenti. La società di sicurezza informatica Fortinet ha rilevato oltre 10.000 ceppi unici attivi nei primi sei mesi del 2022. E ognuno di questi persiste per un periodo di tempo più lungo rispetto a prima.