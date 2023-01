Un volantino davvero da paura è stato messo in pratica da MediaWorld, riuscendo così a convincere la maggior parte degli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, pensati più che altro per gli amanti del settore, pronti a tutto pur di risparmiare al massimo.

Gli sconti disponibili da MediaWorld risultano essere validi solamente per un periodo di tempo limitato, oltre a questo possono essere fruiti anche tramite il sito ufficiale, il quale riesce così a garantire la consegna a domicilio per tutti, senza costi aggiuntivi, almeno nella maggior parte dei casi (non sempre quindi).

Ricevete oggi le offerte Amazon migliori del momento, sono disponibili codici sconto e tantissimi sconti, solo sul canale Telegram dedicato.

MediaWorld è incredibile, tutti gli sconti di oggi

Gli smartphone in promozione in questi giorni sono davvero moltissimi, e sono in grado di abbracciare tutte le fasce di prezzo, tra cui ad esempio Galaxy A13 a soli 184 euro, oppure i più economici Xiaomi Redmi Note 11S, disponibile nella variante da 6GB di RAM e 128GB di ROM, a 219 euro, passando per Redmi 9A a 109 euro, Galaxy A23 e Galaxy A33 rispettivamente a 229 e 182 euro, ma non solo.

Volgendo invece l’attenzione verso la parte alta, non può mancare il Galaxy S22, acquistabile a 799 euro, dotato quindi di un risparmio molto interessante, considerato il prezzo di listino di 929 euro (sconto del 13,97%), oppure scegliendo il rivale diretto, il rinomato iPhone 14, il cui prezzo è di 1049 euro, ma per quanto riguarda la variante da 256GB di memoria interna (che, purtroppo, ricordiamo non essere espandibile).