Lidl è una delle migliori realtà del nostro territorio, uno dei discount sui quali è possibile fare costantemente affidamento, nella speranza comunque di riuscire a risparmiare al massimo, godendo sempre di alimentari e prodotti di qualità assoluta.

Il volantino di cui andremo a parlarvi è disponibile in ogni negozio, ciò sta a significare che periodicamente potrete comunque recarvi nel punto più vicino alla vostra residenza, in modo da avere accesso agli alimenti, e non solo, a prezzi fortemente scontati.

Lidl, quali sono i prodotti in promozione

A partire dal 23 gennaio 2023, Lidl punta fortissimo sui prodotti per il benessere personale, ecco quindi che sono disponibili una serie di dispositivi principalmente da utilizzare in bagno nella routine quotidiana. Il più economico resta l’asciugacapelli agli ioni, acquistabile pensate a soli 19 euro, senza però dimenticarsi del tagliacapelli-regolabarba 5in1, disponibile esattamente alla medesima cifra.

La spesa sale leggermente per l’acquisto del rasoio a lamina rotante, in questo caso saranno necessari 24,99 euro, pur comunque rientrando entro un limite ben definito. Volgendo l’attenzione altrove, non possiamo che segnalare la presenza di una buona stazione meteorologica a 12,99 euro, oppure anche il diffusore di aromi ad ultrasuoni, il cui prezzo è di 19 euro.

Per un pubblico prettamente femminile, segnaliamo poi il rasoio da donna a soli 9,99 euro, oppure anche il rimuovi calli a batteria, il cui prezzo scende addirittura a soli 7,99 euro. Non manca, per divertirsi, la luce LED per WC, disponibile a 4,99 euro. Gli sconti saranno attivi dal 23 gennaio.