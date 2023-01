Una delle offerte più interessanti dell’operatore telefonico virtuale Fastweb Mobile è senz’altro quella che include ben 150 GB di traffico dati per navigare ad un costo molto basso di soli 7,95 euro al mese. Questa offerta sarebbe dovuta scadere a breve. Tuttavia, in qu2are ore l’operatore ha reso noto di volerla rendere disponibile ancora, fino a diversa comunicazione.

Fastweb Mobile con 150 GB di traffico dati, continua senza sosta la super offerta

Nel corso delle ultime ore l’operatore telefonico virtuale di Fastweb ha comunicato di voler rendere disponibile ancora per molto tempo una delle sue offerte mobile più apprezzate. Come già accennato, si tratta dell’offerta denominata Fastweb Mobile e ora sarà a disposizione di tutti gli interessati per un lungo periodo di tempo, salvo diversa segnalazione futura da parte dell’operatore.

Tutti gli interessati possono quindi attivare senza problemi la nuova offerta di rete mobile Fastweb Mobile. Quest’ultima include ogni mese ben 150 GB di traffico dati per navigare con una connettività che arriva anche al 5G. Oltre a questo, rimangono compresi sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 100 SMS verso tutti i numeri.

I minuti di chiamate inclusi nell’offerta sono inoltre validi anche verso i numeri di rete fissa e mobile di alcuni paesi esteri, tra cui Andorra, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Martinica, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Repubblica Slovacca, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan, Ungheria. Ricordiamo che il costo per il rinnovo mensile dell’offerta è di soli 7,95 euro.