Per cercare di avvicinare il più possibile il pubblico di tutta Italia, Esselunga ha deciso effettivamente di mettere a disposizione una campagna promozionale assolutamente ricca di occasioni e di prodotti sempre più scontati, arriva infatti il volantino con alcuni dei prezzi più bassi che si siano mai visti.

La soluzione che troverete ampiamente raccontata nell’articolo, è da considerarsi valida solo ed esclusivamente nei negozi fisici, ciò sta a significare che sarete costretti a recarvi personalmente presso gli stessi per avere la certezza di riuscire a risparmiare al massimo delle vostre possibilità.

Esselunga, un volantino pazzesco solo oggi

Solo oggi da Esselunga è stato attivato un volantino veramente pazzesco, al cui interno gli utenti prima di tutto possono trovare una confezione di 12 pile stilo AA, ad un prezzo decisamente concorrenziale, poiché basteranno 4,29 euro per l’acquisto definitivo. Sempre restando su accessori per la casa, da non trascurare nemmeno lo sconto del 40% sulla linea di lampadina LED di Osram, oppure anche i soli 19,74 euro richiesti per l’acquisto delle cuffie a padiglione Motorola Moro XT220.

L’accenno al mondo degli smartphone è dettato dalla presenza del bellissimo Samsung Galaxy A13, un must have della fascia bassa, oggi effettivamente acquistabile con un esborso finale di soli 135 euro, ed ideale per godere di buone prestazioni, senza spendere poi così tanto. I suoi punti di forza sono rappresentati da batteria da 5000mAh, ricarica rapida a 15w, quadrupla fotocamera posteriore ed anche display da 6,6 pollici di diagonale.