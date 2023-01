Auricolari Xiaomi Redmi Buds 3 Lite bluetooth 5.2 in offerta a 23 euro

Amazon sta proponendo tanti sconti sulle cuffie Bluetooth durante gli ultimi giorni, ma questa giornata potrebbe essere emblematica per le offerte viste.

La grande offerta di Amazon oggi riguarda gli auricolari Bluetooth più acquistati dal momento che sono gli Xiaomi Redmi Buds 3 Lite

Si tratta di una grande opportunità: potete acquistare proprio oggi con il 21% di sconto le cuffie più utilizzate del momento, forse anche grazie alla loro grande rapporto tra qualità e prezzo. Il costo dell’articolo è di soli 23,79 €, con tutte le caratteristiche che ne vengono.

Gli Xiaomi Redmi Buds 3 Lite garantiscono il meglio grazie al nuovo chip Bluetooth al loro interno che garantisce lo standard 5.2. La velocità di trasmissione dei dati risulta quindi doppiamente veloce rispetto alla generazione precedente. Inoltre gli altoparlanti hanno un’altissima resa e mostrano tutta la loro qualità sia in termini di basi che di alti e medi. Per quanto concerne la batteria, ci sono fino a cinque ore di riproduzione dopo una ricarica completa e possono durare in totale 18 ore con al seguito la custodia di ricarica completamente carica.