WindTre è uno degli operatori tramite i quali è possibile acquistare una nuova SIM e procedere contestualmente con l’attivazione di un’offerta con smartphone incluso da pagare a rate. A differenza degli altri gestori, WindTre propone dei dispositivi a costo zero.

I nuovi clienti possono accedere al sito ufficiale per conoscere tutte le offerte disponibili e scoprire la straordinaria WindTre Di Più FULL 5G con Easy Pay. La tariffa permette di ricevere minuti, SMS, Giga e uno smartphone gratis!

Offerta WindTre: la migliore con smartphone incluso nel prezzo!

La migliore offerta WindTre con smartphone incluso è la Di Più FULL 5G con Easy Pay. La tariffa è rivolta a tutti i nuovi clienti, i quali possono attivare una nuova linea o richiedere il trasferimento del numero dal precedente operatore.

In ogni caso sarà necessario affrontare una spesa di rinnovo di 14,99 euro al mese così da poter ottenere minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l’estero, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

I nuovi clienti potranno attivare l’offerta abbinando ad essa l’acquisto di uno smartphone a rate. I dispositivi disponibili sono svariati ma soltanto lo Xiaomi Redmi 10 5G potrà essere acquistato senza dover andare incontro ad alcuna spesa.

L’offerta è disponibile soltanto con servizio Easy Pay, dunque sarà fondamentale affrontare le spese previste tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. La modalità di pagamento dovrà essere indicata al momento dell’acquisto della nuova SIM.