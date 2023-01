Il 2023 di WhatsApp pare essere iniziato nel migliore dei modi, ha visto infatti l’introduzione di nuovi funzioni, e quindi è stato in grado di raggiungere un maggiore grado di apprezzamento da parte del pubblico italiano e mondiale.

La new entry riguarda proprio la possibilità di auto-inviarsi i messaggi, dovete sapere infatti che da poco tempo ormai è possibile inoltrarsi in autonomia chat testuali, allegati o altri file, riuscendo così ad accedervi liberamente da un qualsiasi dispositivo collegato al medesimo account. Una funzione che potrebbe sembrare inutile per molti, ma che nasconde alle proprie spalle una utilità davvero unica.

WhatsApp, questi i trucchi del 2023 da conoscere ad occhi chiusi

I trucchi disponibili su WhatsApp permettono a tutti gli utenti di raggiungere funzioni estremamente interessanti, come ad esempio fruire delle medesime chat direttamente da notebook o PC desktop, riuscendo così a godere della stesse funzioni senza dover accedere al dispositivo mobile. Una funzione sicuramente utilissima che amplia di molto le possibilità di utilizzo da parte di ogni singolo utente in Italia e nel mondo.

Discorso simile per quanto riguarda il cosiddetto WhatsApp Business, la funzione ideale per riuscire a godere delle medesime funzioni di WhatsApp, riuscendo difatti a collegare due numeri di telefono entro un unico client di messaggistica istantanea. In questo modo il cliente ha la possibilità di dividere la vita lavorativa da quella privata, senza dover utilizzare due differenti smartphone.