Whatsapp, l'app di messaggistica si trasforma in un promemoria per la spesa

La funzione di Whatsapp che permette di chattare con se stessi è stata discussa per un po’ di tempo, ma ora sembra essere largamente accessibile anche in Italia. Per utilizzare questa funzionalità, è sufficiente avviare l’app installata sul proprio dispositivo, premere sull’icona del messaggio per avviare una nuova chat e selezionare il proprio profilo dalla sezione “Contatti su WhatsApp”, che verrà contrassegnato con un “(tu)” e “Inviati un messaggio“. Una volta fatto ciò, si può iniziare a scrivere un messaggio proprio come si farebbe normalmente.

Whatsapp: la nuova funzione per parlare da soli è in Italia

La chat con se stessi verrà visualizzata tra le altre conversazioni e può essere utilizzata per “sincronizzare” il contenuto tra i vari dispositivi. Ad esempio, si può scrivere un messaggio sullo smartphone, e poi leggerlo su un tablet o un computer. In questo modo, si può avere sempre accesso alle informazioni importanti, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Bisogna però fare attenzione a non inviare messaggi alla persona sbagliata, o la vostra reputazione verrà messa in discussione.

Come dicevamo, una volta creata la chat si può utilizzare per vari scopi. Ad esempio si può utilizzare per prendere appunti, creare promemoria e liste della spesa, o anche per salvare documenti e file importanti. Inoltre, poiché WhatsApp utilizza la crittografia end-to-end, i messaggi inviati nella chat con se stessi sono sicuri e protetti da occhi indiscreti.

In generale, la funzionalità di chat con se stessi su WhatsApp può essere molto utile per molteplici scopi. Tuttavia, bisogna sempre fare attenzione a non inviare messaggi alla persona sbagliata e a mantenere sempre una buona organizzazione delle conversazioni.