Ogni tanto Vodafone deciso di contattare alcuni suoi ex clienti per farli tornare mediante l’attivazione di una interessante offerta di rete mobile. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di ritentare a fare questo. Ora, in particolare, sta proponendo l’attivazione dell’offerta Vodafone Silver, una delle più apprezzate fino ad ora grazie a tutto ciò che ha da offrire.

Vodafone tenta i suoi ex clienti a tornare con la nota offerta Vodafone Silver

Questa volta l’operatore telefonico rosso ha deciso di esagerare. In questi ultimi giorni, infatti, Vodafone ha deciso di tentare alcuni suoi ex clienti a tornare proponendo una delle offerte più amate di questi mesi. Si tratta in particolare dell’offerta denominata Vodafone Silver, che abbiamo già avuto modo di vedere in queste settimane.

Per gli ex clienti, l’operatore ha deciso di proporre la versione che ha un costo di 9,99 euro al mese. Questa versione, nello specifico, include ogni mese 100 GB di traffico dati con connettività 4G. Questa offerta è molto interessante perché include non solo minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, ma anche minuti di chiamate verso alcune destinazioni estere. Rimangono poi sempre a disposizione anche SMS verso tutti i numeri.

Come già detto, l’operatore sta avvisando gli ex clienti di questa opportunità tramite una nuova campagna SMS. Ecco qui di seguito l’SMS inviato da Vodafone.

“Un’offerta super per dirti che ci manchi! Torna in Vodafone, per te: 100 GIGA, minuti e sms illimitati a 9.99E/mese. Segreteria, Chiamami e Recall, Verifica credito inclusi GRATIS. Costo SIM GRATIS, attivazione 0,01E. Attiva nei nostri negozi o online entro il 25/01. Dettagli e costi su voda.it/wdb17.”