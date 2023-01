Da ieri 20 gennaio 2023 l’operatore Tim Italia ha lanciato una nuova offerta operator attack per colpire l’operatore francese Iliad. Infatti questa offerta è dedicata a tutti gli attuali clienti Iliad che decidono di passare a Tim.

Si tratta dell’offerta denominata Steel New GPRO, disponibile in alcuni punti vendita dell’operatore, attraverso dei codici coupon interni disponibili fino ad esaurimento scorte. Scopriamo insieme cosa comprende.

Tim lancia Steel New GPRO contro Iliad

Tim Steel New GPRO prevede ogni mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 Giga di traffico dati in 4G fino a 150 Mbps in download al costo di 7,99 euro al mese. Con l’offerta in edizione limitata TIM Steel New GPRO sono inoltre inclusi e gratuiti i servizi LoSai e Chiama Ora di TIM.

Il costo di una nuova SIM ricaricabile TIM è di 10 euro, salvo eventuali promozioni locali. Al superamento dei Giga inclusi ogni mese, se il cliente non ha altre opzioni dati attive, in Italia la navigazione viene bloccata. Attraverso TIM Unica, il cliente convergente può attivare la domiciliazione direttamente nella fattura di rete fissa, ottenendo Giga illimitati in Italia.

In caso di attivazione di una nuova SIM, dal 30 Maggio 2021 il profilo tariffario attivo è TIM Base19, che prevede un costo di 1,99 euro al mese. Per i nuovi clienti TIM il primo mese è gratuito. Il piano Base19 rimane comunque gratuito per le linee con attiva almeno un’offerta con addebito ricorrente che include minuti, SMS o Giga. Per scoprire tutte le altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.