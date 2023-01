Acquistare un robot aspirapolvere significa avere a cuore la pulizia della propria abitazione, rappresenta un profondo gesto d’amore verso sé stessi e l’ambiente in cui ogni giorno si vive. Tra i tanti modelli disponibili su Amazon, oggi vi parliamo del Neato D800, un prodotto di qualità, in vendita con uno sconto del 50%, grazie all’applicazione di un coupon.

Robot aspirapolvere in offerta su Amazon

Con le offerte Amazon non si scherza, per convincere gli utenti ad abbracciare la tecnologia di ultima generazione, l’azienda ha deciso di attivare un coupon interessante per l’acquisto del Neato D800, un robot aspirapolvere di ottimo livello, realizzato da una delle migliori aziende del settore.

Il modello in questione presenta la caratteristica forma a D, la navigazione è accurata, presenta mappatura laser e controllabile direttamente dall’applicazione mobile. L’autonomia, stando a quanto comunicato da Neato, dovrebbe aggirarsi attorno ai 90 minuti, con possibilità di interruzione automatica per la ricarica, per poi tornare a muoversi liberamente nell’area.

Il prodotto non è recentissimo, tuttavia la riduzione effettiva non deve essere assolutamente trascurata. Parte da un listino di 339 euro, oggi in offerta a 249 euro, per poi scendere a soli 199 euro, grazie all’applicazione del coupon che potete trovare direttamente in pagina (LINK). Un’occasione davvero speciale, se non praticamente unica, che non dovete assolutamente lasciarvi scappare per risparmiare al massimo delle vostre possibilità.