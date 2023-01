Le serie TV di Gennaio 2023 disponibili su Netflix sono da primato, sono alcune delle migliori degli ultimi anni, garantendo agli utenti l’accesso ad ore e ore di intrattenimento, con la possibilità comunque di godere anche dell’abbonamento a 5,49 euro, con l’introduzione della pubblicità, si parla di qualche minuto ogni 50 minuti di visione.

Quest’ultima versione di abbonamento è stata ampiamente bistrattata, semplicemente perché gli utenti hanno deciso di optare per il prosieguo della variante di base, anche se più costosa, la stessa Netflix si è trovata in difficoltà, tanto da risarcire qualche inserzionista che aveva pagato per la fascia pubblicitaria. Ma cosa ci aspetta a gennaio 2023 su netflix?

Netflix, scopriamo quali sono le nuove serie TV

La serie TV più apprezzata a Gennaio la potremmo quasi definire un evergreen, ovvero stiamo ancora parlando di Mercoledì, fiction che punta fortissimo sul personaggio della famiglia Addams, magistralmente interpretato dalla giovane attrice Jenna Ortega, alle prese con la prima apparizione in un ruolo di così grande rilievo.

Al secondo posto della speciale classifica spicca nientemeno che Ginny e Georgia, una serie pensata prima di tutto per i più giovani, che narra le vicende dei due personaggi principali, in particolare parliamo di mamma e figlia, alle prese con tantissime problematiche in ogni luogo in cui decidono di recarsi, oltre ai problemi adolescenziali che coinvolgono l’età di appartenenza della giovane attrice. Una seconda stagione da vivere con curiosità ed il fiato sempre sospeso.