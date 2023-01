Iliad completa sempre di più la sua proposta per la telefonia mobile in questa prima parte del 2023. Il gestore francese vuole essere un polo d’attrazione per ogni genere di clientela. Dopo il ritorno della promozione più popolare, ossia la Giga 150 a 9,99 euro con 150 Giga per navigare in internet, i clienti che vogliono consumi praticamente senza limiti per internet possono scegliere una soluzione aggiuntiva.

Iliad, per il 2023 confermata la super offerta low cost con Giga infiniti

Nel pacchetto di Iliad oggi spicca una nuova promozione chiamata Dati 300. Quest’iniziativa mette a disposizione degli utenti ben 300 Giga per navigare in internet anche con l’ausilio della tecnologia 5G, laddove disponibile la copertura. Il prezzo per il rinnovo di questa promozione è pari a 13,99 euro ogni mese.

Come le altre promozioni che interessano la telefonia mobile, anche in questo caso gli utenti dovranno aggiungere al costo previsto per il rinnovo una quota una tantum all’attivazione dal valore di 9,99 euro. All’interno di questa spesa è prevista anche la dotazione della SIM e l’attivazione della stessa scheda SIM. La promozione è valida per la portabilità da altro numero o per le attivazione delle nuove reti in store oppure online.

I vantaggi della ricaricabile di Iliad sono numerosi. Oltre alla dotazione di dati per la connessione di rete, i clienti avranno anche la garanzia dl servizio roaming dai paesi dell’UE e la possibilità di utilizzare l’hotspot personale. Gli utenti inoltre avranno anche la possibilità di utilizzare router portatili per perfezionare la navigazione internet in mobilità, anche fuori casa.