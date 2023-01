Iliad, 150 e 300GB in 5G con le nuove offerte che distruggono Vodafone

In termini di numeri, Iliad non ha nulla da invidiare a tutti gli altri gestori che in questo momento stanno riuscendo a ricavare tanti utenti. Il grande merito sta proprio nel proporre quello che piace al pubblico, sia per quanto riguarda i contenuti delle offerte stesse, sia per quanto concerne il prezzo di vendita mensile di ognuna di esse.

Sì, ultimamente è arrivato quello da parte di Open Signal, ente che ha insignito Iliad con il titolo di primo operatore in Italia per quanto concerne la disponibilità della rete mobile. Il premio è stato conferito al famoso gestore in occasione degli OpenSignal Awards. Come già riferito da Iliad si tratta solo di un nuovo punto di partenza, il quale porterà a tante altre soddisfazioni per il futuro. Da novembre, mese in cui è arrivato il riconoscimento, sono cambiate però diverse cose, con più promozioni che sono state riproposte.

Iliad, ancora disponibile l’offerta da 150 giga in 5G ma ci sono anche 300 giga nell’offerta solo dati

Cercare un’offerta sul sito ufficiale di Iliad può portare sempre a grandi soddisfazioni. A testimoniarlo è in prima pagina la promozione che vede disponibile al prezzo di 9,99 € al mese un miscuglio di contenuti di altissimo livello. Ricordiamo infatti che il celebre provider include all’interno di questa promozione 150 giga di traffico dati in rete 5G con minuti e messaggi illimitati per sempre allo stesso prezzo.

Finisce però qui visto che se volete solo dati potete scegliere l’offerta da 300 giga in 4G a 13,99 € al mese. La scheda costerà 9,99 € una tantum.