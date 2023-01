Il Wi-Fi 7 sarà il prossimo standard wireless che adotteranno i migliori router Wi-Fi nei prossimi anni, ma non è ancora arrivato il suo momento. Il suo predecessore, Wi-Fi 6E, ha appena iniziato a guadagnare terreno soprattutto grazie a come ha impressionato gli utenti con la sua velocità.

Ma il Wi-Fi 7 fa un ulteriore passo avanti combinando tre bande dati, canali dati ultra-ampi e utilizzando più canali dati insieme per un throughput ancora maggiore. Ciò offre al prossimo standard wireless il potenziale per inaugurare una nuova era che potrebbe mettere da parte le connessioni cablate.

Riprendendo da dove Wi-Fi 6E si era interrotto, il Wi-Fi 7 incorporerà molti dei trucchi dello spettro dello standard precedente, aggiungendone anche alcuni propri.

Ecco come potrebbe funzionare secondo indiscrezioni

Tecnicamente noto come Institute for Electrical and Electronic Engineering (IEEE) 802.11be, il Wi-Fi 7 utilizza le bande dello spettro a 2,4, 5 e 6 GHz.

Secondo quanto riportato ha il potere di quadruplicare la larghezza di banda attuale di cui è capace una rete wireless. I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma la potenziale larghezza di banda del Wi-Fi 7 probabilmente atterrerà tra i 30 e i 40 Gbps.

Questo è molte volte superiore allo standard Ethernet attuale che è capace di arrivare ad un massimo di 10 Gbps e che potrebbe limitare la capacità della porta Thunderbolt 4 di spostare 40 Gbps di dati. La grande differenza è che sarà tutto senza fili.

Oltre alle nuove tecniche per ridurre la latenza di rete (il ritardo nella risposta di rete) e il jitter (la variazione della latenza), la nuova specifica sembra avere qualcosa per tutti grazie ad una maggiore efficienza dello spettro e ad una maggiore affidabilità del Wi-Fi.