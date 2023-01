Decoder digitale terrestre con coupon sconto a 25 euro

Oggi è in offerta su Amazon un decoder digitale terrestre con il nuovo standard di codifica. Potrebbe essere quello che fa al caso vostro se avete una TV non compatibile.

Decoder digitale terrestre in offerta su Amazon a soli 25,99 €, l’offerta durerà per qualche giorno

C’è poco da dire in merito ad un ricevitore digitale terrestre: questo decoder consente di avere la ricezione dei canali con la nuova codifica, la quale supporta dunque fino al full HD. Potrete avere sia il decoder che il telecomando, tutto ad un prezzo straordinario di 25,99 € grazie al coupon presente da 4 euro. Per acquistare l’articolo a questo prezzo, dovete solo finalizzare l’acquisto su Amazon.

La descrizione che il produttore rilascia su Amazon nella sezione riguardante le informazioni sull’articolo, e anche sul sito ufficiale per capire la compatibilità ma soprattutto quali sono i principali punti focali di questo decoder digitale terrestre. La compatibilità e con tutti i tipi di standard sia per quanto riguarda il comparto video che per quanto riguarda il comparto audio. È supportato l’accesso per l’antenna in due modalità così come per una qualsiasi penna USB. Ricordiamo inoltre che questo decoder digitale terrestre è in grado di essere collegato sia con canali digitali che analogici, supportando tra i 100 e i 200 canali. Supporta inoltre anche un cavo LAN per internet. Insomma, c’è davvero poco da fare: se avete deciso di non spendere troppi soldi evitando di acquistare una nuova smart, questa è la soluzione migliore.