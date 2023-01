Apple Watch, arrivano 15 poliziotti armati ma è tutta colpa di un falso allarme di Siri

La funzionalità di chiamata d’emergenza di Apple Watch, nota come “Emergency SOS“, è progettata per aiutare le persone in caso di emergenza. Tuttavia, come tutte le tecnologie, può anche generare falsi allarmi. Una recente notizia proveniente dall’Australia ha mostrato come questa funzionalità possa causare una situazione a tratti imbarazzante, potenzialmente pericolosa e anche comica.

Apple Watch: Siri chiama per errore la Polizia

La storia racconta di un trainer di Muay Thai, Jamie Alleyne, che indossava l’Apple Watch Series 7 durante una sessione d’allenamento. Inavvertitamente, ha attivato Siri e ha chiamato accidentalmente il numero d’emergenza, poiché ha sentito il Personal Trainer gridare ripetutamente “1-1-2”, che corrisponde al 911 americano ed italiano. A peggiorare la situazione, le frasi “buon colpo” e “bel colpo” pronunciate da Alleyne mentre l’Apple Watch era al telefono con i servizi d’emergenza sono state interpretate come segnali di una sparatoria o un tentativo di suicidio. Come risultato, 15 poliziotti armati sono stati inviati alla scena.

Fortunatamente, la situazione si è risolta senza incidenti e tutti hanno riso dell’accaduto. Ora ci domandiamo: c’è un modo per risolvere questo difetto? Per evitare situazioni del genere si potrebbe considerare di utilizzare una password o un codice di sicurezza per attivare e disattivare la funzionalità di chiamata d’emergenza dell’Apple Watch. In questo modo, anche se l’orologio viene accidentalmente attivato, non verrà effettuata una chiamata d’emergenza a meno che il codice di sicurezza non venga inserito.

Oppure si potrebbe pensare di utilizzare una funzionalità di “blocco” che impedisce l’uso dell’Apple Watch in determinate situazioni, come ad esempio durante un allenamento in palestra o un’attività sportiva.