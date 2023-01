WhatsApp e Telegram sono indiscutibilmente le due applicazioni più utilizzate al mondo, almeno per quanto ne concerne il mondo della messaggistica istantanea, ogni giorno si contendono sempre più utenti, e sopratutto la soluzione di Facebook si ritrova a rincorrere periodicamente la rivale, mediante il lancio di funzioni ad hoc.

Pochi utenti sanno che a tutti gli effetti esiste anche la versione Web di WhatsApp, chiamata appunto WhatsApp Web, utilizzabile senza costi aggiuntivi o anche l’installazione di software, semplicemente tramite il proprio browser. L’accesso è rapidissimo, basta inquadrare un codice QR per ricevere l’abilitazione, ed il gioco è fatto.

WhatsApp, i trucchi e le funzioni più nascoste

Le funzioni da conoscere vanno poi a toccare la possibilità di auto-inviarsi i messaggi, dovete infatti ricordare che da poco tempo WhatsApp ha introdotto tale utility, su grandissima richiesta della community. A prima vista potrebbe apparire quasi inutile, ma per capirne la funzionalità facciamo un esempio: immaginate di dover spostare un file da PC a smartphone (o viceversa) senza voler utilizzare il cloud, la soluzione consisterebbe proprio nell’invio su WhatsApp, ed il successivo accesso appunto tramite WhatsApp Web (o il client sul dispositivo mobile).

L’ultima da segnalare è invece WhatsApp Business, la più conosciuta tra tutte, è consigliatissima per gli utenti che vogliono accedere con due contatti al medesimo client, in questo modo non sarà necessario utilizzare due smartphone, ne basterà uno solo.