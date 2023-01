Vodafone è sensazionale, offerte Silver con 200GB in 5G quasi gratis

Dopo aver visto il periodo natalizio fortemente ingolfato di nuove promozioni mobili, sembra che non sia cambiato poi più di tanto quello attuale. Gennaio si sta dimostrando un mese perfetto per cambiare gestore mobile, soprattutto perché i grandi gestori di telefonia mobile sono tornati alla carica per mettere in difficoltà le nuove realtà. Tra queste, quelle rappresentate dai gestori mobili, ci sarebbero nomi che starebbero cominciando a dare fastidio anche ai veri colossi. Questi ultimi però, con Vodafone a capo, non avrebbero mollato e avrebbero deciso di adeguarsi a prezzi molto più bassi della norma. Ricordiamo infatti che la qualità di gestori del genere, fin dall’inizio, è sempre stata pagata con prezzi più alti del solito.

Adesso Vodafone vuole esprimersi al massimo e soprattutto tenterà di rubare tanti clienti alla concorrenza. In che modo? Semplicemente con delle offerte mai viste prima che con pochi euro riusciranno a coinvolgere il pubblico offrendogli tanti giga e soprattutto un prezzo stratosferico.

Vodafone si mette davanti a tutti con le sue migliori offerte che costano poco ed offrono addirittura fino a 200 giga

Dopo aver visto tutte le offerte del mese scorso, ce ne sono alcune che sono state confermate per il piacere di chi non è riuscito a passare a Vodafone a dicembre. Ecco dunque le Silver che vengono riproposte a gran voce, con i prezzi di dicembre e con gli stessi contenuti.

Sono i più fortunati, ovvero quelli che verranno contattati direttamente da Vodafone in privato, potranno beneficiare dell’opportunità di passare a queste promo. La prima delle due Silver offre al suo interno minuti senza limiti con messaggi illimitati e soprattutto 150 giga in 5G per la navigazione Internet. Il prezzo è di 7,99 € al mese.

La seconda offerta si esprime sulla stessa lunghezza d’onda della prima, cambiando il prezzo e offrendolo a 9,99 € al mese. Ovviamente cambiano anche i contenuti ma solo per quanto riguarda i giga che sono 200 in 5G.