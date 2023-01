Stavate aspettando il momento giusto per il cambio generazionale del vostro hard disk? è finalmente arrivato, grazie ad Amazon infatti potete pensare di acquistare un SSD interno da 2,5 pollici, con capacità di 120GB, pagandolo veramente pochissimo, anche meno di 15 euro.

SSD Interno in offerta su Amazon, costa meno di 15 euro

Avere un SSD interno significa godere di tempi di risposta e di trasferimento decisamente più rapidi del normale SATA a puntina che ha spopolato negli ultimi anni, inizialmente il costo dell’upgrade non risultava essere conveniente per la maggior parte degli utenti, ma fortunatamente il discorso è cambiato radicalmente.

In questi giorni su Amazon è stata lanciata una nuova offerta che vede offrire la possibilità di mettere le mani sul Patriot Memory Burst Elite, un SSD interno, quindi da 2.5 pollici con capacità di 120GB e velocità di trasferimento fino a 6Gbps, disponibile a soli 14,90 euro. Il prezzo è fortemente ridotto rispetto alla concorrenza, l’offerta è valida per un periodo di tempo limitato, per questo motivo dovete velocizzare l’acquisto a questo link.

La spedizione, come al solito del resto, viene gestita direttamente da Amazon, con consegna rapida presso il domicilio. Se interessati, sempre della stessa azienda sono disponibili anche altre varianti ugualmente interessanti, da 240, 480, 960GB o anche 1,92TB.

Tutti i dettagli e le informazioni del caso le potete reperire direttamente sul sito ufficiale, dove potrete anche completare l’acquisto.