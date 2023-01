Una nuova offerta Amazon si staglia all’orizzonte, include la possibilità di godere di una riduzione del 51% rispetto al prezzo originario di listino, sull’acquisto del rasoio corpo wet&dry di Philips, offrendosi infatti a soli 29 euro, rispetto ad un listino ben più ampio.

Philips Wet&Dry, l’offerta è davvero specialissima

State cercando un rasoio per il corpo da utilizzare tranquillamente sotto la doccia? Philips BG3015/15 fa sicuramente al caso vostro, appartenente alla Bodygroom Series 3000, è il classico rasoio corpo wet&dry, quindi utilizzabile sia asciutto che bagnato, nella confezione che include anche 3 pettini rifinitori. Il prodotto funziona senza problemi a batteria ricaricabile, la cui durata è variabile, ma potrà essere utilizzato per decine di volte, prima di dover effettivamente ricorrere alla presa a muro.

Il listino attuale corrisponde esattamente a 60 euro, grazie alla corrente offerta disponibile su Amazon, il dispositivo può essere ordinato con un esborso finale di 29 euro, godendo a tutti gli effetti di uno sconto effettivo pari al 51%.

L'ergonomia è eccellente, l'impugnatura in gomma è pensata per favorire l'utilizzo con mani bagnate, in modo da evitare che possa facilmente scivolare, andando irrimediabilmente a sbattere in terra.