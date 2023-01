Oppo si sta preparando a lanciare la serie Find X6 nei prossimi mesi, ma è apparsa online una nuova immagine che si distingue nettamente dai render precedenti.

I rendering precedenti e le immagini dal vivo della serie Find X6 mostrano il dispositivo con un modulo fotocamera rettangolare, tuttavia, il nuovo rendering presenta un grande modulo multi-camera posteriore circolare con un allineamento centrato. Ha tre fotocamere, una delle quali (teleobiettivo periscopico) è stata cancellata sulle serie Find X3 e Find X5. Si trova nell’angolo in basso a sinistra dell’isola della telecamera.

La parte posteriore del dispositivo sembra essere composta da due materiali. La parte superiore è in ceramica, mentre la parte inferiore potrebbe essere in pelle. I due materiali dividono anche l’isola della fotocamera in due, con la parte superiore caratterizzata da una combinazione di colori nera mentre la parte inferiore ha una finitura grigio metallizzato. Sul retro sono presenti anche i marchi Hasselblad e MariSilicon. Poiché questo nuovo design va contro tutti i rendering trapelati in precedenza, suggeriamo ai lettori di prenderlo con le pinze.

Ecco le specifiche dell’Oppo Find X6

Una recente fuga di notizie suggerisce che la versione standard di Find X6 abbia un display AMOLED flessibile da 6,74 pollici con risoluzione 2772 x 1240p (1,5K+). Tutto questo abbinato ad una frequenza di aggiornamento di 120Hz e presenterà un dimming PWM a 2160Hz.

Il dispositivo dovrebbe essere alimentato dal chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 e potrebbe essere incluso un obiettivo Sony IMX709 frontale da 32 megapixel. Sul retro, potrebbe avere una fotocamera principale da 50 megapixel con OIS. È possibile che vedremo anche una batteria da 4.800 mAh con capacità di ricarica da 80 W.