Netflix inizia questo 2023, già guardando in prospettiva alle novità dei prossimi mesi. Nel recente passato, la strategia commerciale della tv streaming è cambiata di pari passo con l’emergenza globale dell’inflazione, con la concorrenza sempre più agguerrita dei diversi competitors e con la scelta di abbandonare il mercato russo in seguito al conflitto tra Russia e Ucraina.

Netflix, pronti nuovi listini per gli account condivisi

Se la rimodulazione dei costi è stata la vera mossa commerciale del 2022, nel prossimo anno novità sotto questo aspetto potranno esserci per la gestione degli account condivisi. Al fine di massimizzare gli ingressi in termini di abbonamenti, la piattaforma ha in programma una grande stretta verso la pratica di condivisione di un abbonamento, una pratica diffusa anche in Italia dove gran parte degli utenti di Netflix già oggi condivide l’accesso alla piattaforma di film e serie tv con parenti, con amici o anche con semplici conoscenti.

Netflix, in previsione delle prossime modifiche, cercherà di arginare la pratica diffusa con le sue norme che prevedono già oggi lo stop agli utenti che dividono l’account senza la discriminante dell’apparenza ad uno stesso nucleo domestico. Per i trasgressori saranno quindi previste sanzioni tra cui anche il possibile ban dalla piattaforma.

Al tempo stesso, per coloro che vorranno continuare ad utilizzare account condivisi, Netflix potrebbe garantire una possibilità per mezzo di una rimodulazione dei piani di visione. In scia a NOW TV o DAZN, le principali piattaforme streaming in campo sportivo, anche il colosso statunitense potrebbe lanciare a breve un nuovo piano Premium, più costoso, con la possibilità per gli utenti di vedere contenuti su diversi contenuti in diversi luoghi.