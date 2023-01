I migliori smartphone sono in fortissimo sconto da MediaWorld, la più recente campagna promozionale vede offrire agli utenti un’occasione davvero unica, proponendosi come più valida alternativa allo strapotere messo in pratica direttamente da Amazon, e non solo.

Le offerte disponibili da MediaWorld sono da considerarsi valide sia in negozio che online, in questo modo gli utenti potranno acquistare anche dal divano di casa, sebbene comunque potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio (non sempre, in alcuni casi).

Mediaworld, le nuove offerte che nessuno si aspettava

Le offerte MediaWorld partono dalla fascia più alta della telefonia mobile, gli utenti possono infatti pensare di acquistare uno a scelta tra galaxy s22 o anche iPhone 14. La differenza di prezzo tra i due è notevole, previa considerazione che presto vedremo il Galaxy S23 (il 1 febbraio), di conseguenza i 799 euro richiesti per il suo acquisto sono quasi equipollenti ad uno smartphone di vecchia generazione. Discorso diverso per i 1049 euro necessari per iPhone 14, nella sua variante da 256GB, molto più recente, e non nella versione base (che è da 128GB).

Sempre all’interno del medesimo volantino si possono poi trovare tante altre offerte altrettanto interessanti, come xiaomi Redmi Note 11S, Galaxy A13, Galaxy A23, Redmi 9A, Galaxy A53 e similari. Tutti i prodotti sono, come al solito del resto, commercializzati con garanzia di 24 mesi, che difatti riesce a coprire i difetti di fabbrica nei 2 anni successivi alla data d’acquisto.