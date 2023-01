La nuova lampada LED da giardino di casa Ledvance, viene proposta nel periodo corrente ad un prezzo veramente irrisorio, gli utenti si ritrovano infatti a poter pagare solamente 15 euro per il suo acquisto, godendo di uno sconto effettivo pari al 60% del prezzo originario di listino.

Se non volete perdere nemmeno un’offerta Amazon, approfittando anche di codici sconto gratis e delle migliori soluzioni del momento, ricordatevi di aprire subito il canale Telegram di TecnoAndroid interamente dedicato.

Amazon, ecco l’offerta sulla lampada LED

Sebbene il periodo non sia propriamente il più adatto per pensare ad una soluzione di questo tipo, quando nei prossimi mesi sboccerà la primavera, molti utenti provvederanno a sistemare ed aggiornare i propri giardini. Per questo motivo potrebbe essere necessario acquistare una nuova lampada LED, oggi vi proponiamo una bellissima offerta disponibile su Amazon.

Il modello in questione è prodotto da Ledvance, è pensato esclusivamente per esterno, grazie alla certificazione IP65, ed il posizionamento non potrebbe essere più semplice, basta inserirla nel giardino, sfruttando lo spunzone presente nella parte inferiore. Attenzione che è un dispositivo senza batteria, dovrà sempre essere collegato ad una presa a muro. La regolazione della luce è molto comoda, infatti può essere ruotata di 180 gradi, fino ad una potenza massima di 20 watt ed emissione di luce bianco caldo.

Il prezzo originario era molto alto, parliamo infatti di 39 euro, sfruttando l’offerta attuale l’utente lo andrà a pagare solamente 15,99 euro, fruendo di uno sconto effettivo pari al 60%. Per acquistarlo non dovete fare altro che collegarvi qui.

Come al solito, ricordiamo che non sappiamo per quanto tempo la promozione resterà attiva, di conseguenza consigliamo di velocizzare al massimo la decisione d’acquisto.