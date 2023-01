L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente deciso di prorogare la propria iniziativa denominata You&Kena fino al prossimo 24 gennaio 2023.

Con l’iniziativa in questione i clienti hanno la possibilità di ottenere con una coppia di SIM 2 euro di rimborso. Ricordiamoci insieme come funziona.

Kena Mobile proroga You&Kena

Questa iniziativa è per tutti coloro che vorranno passare al gestore virtuale, sia per la richiesta di portabilità e sia per l’attivazione di un nuovo numero. Con questa promozione, come anticipato poco fa, due nuovi clienti Kena possono dare vita a una coppia di SIM e ottenere un rimborso mensile pari a 2 euro ciascuno.

L’iniziativa, prima, funzionava in modo differente, ossia potevano accedere soltanto coloro che sceglievano un piano tariffario pari o superiore a 7,99 euro al mese. Ora invece la soglia di accesso è stata portata a 9,99 euro. Di conseguenza il rimborso viene erogato attivando un’offerta tra Kena a 9,99 euro al mese, Kena a 11,99 euro al mese, Kena a 12,99 euro al mese o Kena Promo solo dati a 11,99 euro al mese.

L’ultima offerta menzionata comprende ben 300 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 11,99 euro al mese. Mentre la Kena 12,99 comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS e 150 GB di traffico dati in 4G a 12,99 euro al mese. Per scoprirle tutte nel dettaglio vi consigliamo di visitare il sito ufficiale dell’operatore.