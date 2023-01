Un’offerta monstre attende gli utenti che decideranno di dare fiducia a Kena Mobile, uno degli operatori virtuali maggiormente in ascesa nell’ultimo periodo, data la disponibilità di una serie di occasioni da non perdere assolutamente di vista, nella maggior parte dei casi in vendita a meno di 10 euro.

La promozione che andremo effettivamente a ricordare da Kena Mobile risulta oggi essere disponibile solamente per coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da un MVNO e da Iliad, con portabilità obbligatoria, oppure per gli utenti che sceglieranno una nuova numerazione. Al momento non risulta essere attivabile da parte degli uscenti dagli operatori tradizionali.

Kena Mobile, nuove offerte e prezzi irrisori

Al netto della soluzione da 130 giga di cui vi abbiamo ampiamente parlato nelle scorse settimane, oggi vogliamo porre la nostra attenzione su una promozione leggermente più costosa, poiché richiede il pagamento di 9,99 euro al mese per sempre, ovvero la promessa di non assistere ad alcuna rimodulazione contrattuale, con addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile.

L’offerta in oggetto offre l’accesso ad un bundle assolutamente invidiabile, poiché a tutti gli effetti gli utenti potranno godere di 230 giga di traffico dati al mese, con navigazione in 4G e velocità limitata, ma anche 1000 SMS da poter inviare a chiunque si desideri, per finire con minuti illimitati.

L’attivazione è gratuita, non viene richiesto il pagamento di alcun contributo; con velocità limitata, ricordiamo intendere al massimo 60Mbps in download, anche nelle più perfette condizioni di connessione e di segnale.