L’operatore telefonico virtuale ho Mobile propone spesso numerose offerte di rete mobile con minuti e giga per navigare. Le più interessanti sono spesso riservate a tutti gli utenti che effettuano la portabilità del proprio numero da altri operatori. Proprio per questa categoria di nuovi utenti, in particolare, ho Mobile ha deciso di regalare un buono Amazon dal valore di 10 euro.

ho Mobile fa una sorpresa ai nuovi clienti di portabilità, un buono Amazon da 10 euro

Per tutti i nuovi clienti che passeranno a ho Mobile richiedendo la portabilità da altri operatori telefonici c’è una bella sorpresa. Come accennato in apertura, infatti, l’operatore virtuale di Vodafone ha deciso di offrire a questi utenti un buono Amazon dal valore di 10 euro. Per riceverlo, però, gli utenti interessati dovranno completare la richiesta entro il 31 gennaio 2023. Una volta effettuata la portabilità, gli utenti riceveranno il buono tramite SMS entro 30 giorni.

Insomma, una bella sorpresa che invoglierà sicuramente molti utenti a passare a ho Mobile. Ricordiamo che al momento l’operatore sta offrendo numerose offerte per la portabilità. In particolare, per chi proviene da TIM, Vodafone, Very Mobile e WindTre sono disponibili due offerte. La prima è ho. 11,99 e offre ogni mese 50 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS illimitati verso tutti. La seconda è ho. 13,99 e comprende ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati e sempre minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Come suggerisce il nome, il costo è rispettivamente di 11,99 euro e 13,99 euro.