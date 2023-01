Dallo scorso 18 gennaio 2023 il servizio Google Stadia ha chiuso definitivamente i battenti. In molti si sono chiesti cosa avrebbero dovuto fare con i propri controller, dei veri gioiellini destinati a non essere più utilizzati. Big G ha però deciso di fare un’ultima sorpresa agli utenti. L’azienda aveva infatti annunciato che avrebbe introdotto un modo per far sì che i controller si potessero collegare via Bluetooth a vari dispositivi. Dal punto di vista tecnico, infatti, i controller possono connettersi con questa tecnologia, ma per ora non era stata mai attivata. Ora Google ha finalmente introdotto un tool che permetterà finalmente di attivare la modalità bluetooth.

Google Stadia, ci siamo: Google attiva la modalità bluetooth per i controller

Finalmente il desiderio degli utenti è stato esaudito. Come anticipato nei giorni scorsi, infatti, Google ha finalmente dato la possibilità di connettere i controller ideati per Google Stadia a qualsiasi dispositivo tramite connessione Bluetooth. Tutto questo sarà reso possibile tramite un tool. Basterà quindi recarsi presso la pagina ufficiale di Google e seguire le istruzioni. Nonostante Google Stadia non sia più disponibile, quindi, gli utenti potranno sfruttare in altro modo tutte le potenzialità dei controller di Google.

Insomma, l’azienda ha quindi mantenuto la promessa fatta qualche giorno fa. In un tweet, infatti, Google aveva così commentato:

“Inoltre, molti di voi hanno espresso il desiderio di abilitare il Bluetooth sul controller Stadia. Abbiamo delle buone notizie: la prossima settimana rilasceremo uno strumento self-service per abilitare le connessioni Bluetooth sul controller Stadia. Condivideremo dettagli la prossima settimana su come abilitare questa funzione.”