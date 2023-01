Esselunga vuole tornare a ritagliarsi un grosso spazio nel cuore degli utenti italiani con il lancio di una spettacolare campagna promozionale assolutamente ricca di contenuti e di prezzi molto più bassi del normale, pronti a garantire un livello di risparmio assolutamente invidiabile.

La soluzione che troverete raccontata nel nostro articolo è da ritenersi valida in ogni negozio sul territorio, senza vincoli o differenze regionali, gli acquisti possono essere completati solamente recandosi personalmente presso gli stessi punti vendita, non sarà in nessun modo possibile affidarsi al sito ufficiale.

Esselunga, nuove offerte con tantissimi sconti

Risparmiare con Esselunga è davvero semplicissimi, a conti fatti tutti vi possono accedere senza particolari difficoltà o apprensioni di alcun tipo. Il prodotto di tecnologia più economico fra tutti è sicuramente la confezione di 12 pile stilo AA, il cui prezzo attuale è sceso addirittura sotto i 4,30 euro, diventando rapidamente uno dei più economici del momento. Stesso discorso per la riduzione del 40% applicata sulle lampadine Osram, disponibili in vari tagli e dimensioni.

Volendo invece acquistare uno smartphone, la scelta può ricadere direttamente sul bellissimo Samsung Galaxy A13, un modello che ha un costo di soli 135 euro, e che rappresenta a tutti gli effetti il giusto compromesso per gli utenti che vogliono avere buone prestazioni, senza dover pagare cifre eccessivamente elevate, considerando l’ottimo display da 6,6 pollici, la batteria da 5000mAh, ma anche le quattro fotocamere posteriori. Tutto questo è raggiungibile nella sua variante no brand, con garanzia di 24 mesi.