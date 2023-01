Il CEO di OpenAI, ha affermato che la società svilupperà modi per aiutare le scuole a scoprire chi copia nei test grazie all’uso dell’IA, ma ha dichiarato che la funzione al momento non è ancora completa e garantita.

“Cercheremo di aggiornare alcune cose a breve“, ha detto Altman durante un’intervista con Connie Loizos di StrictlyVC. “Potrebbero esserci modi in cui possiamo aiutare gli insegnanti ad essere un po’ più propensi a rilevare l’output di un sistema simile a GPT. Ma onestamente, una persona determinata li aggirerà“.

Altman ha aggiunto che le persone integrano da tempo nuove tecnologie nelle loro vite, e in classe potrebbe essere un impatto più positivo per gli utenti in futuro.

“Il testo generato è qualcosa a cui tutti dobbiamo adattarci“, ha affermato. “Ci siamo adattati alle calcolatrici e abbiamo cambiato ciò che abbiamo testato durante le lezioni di matematica, immagino. Questa è una versione più estrema di quella, senza dubbio, ma anche i vantaggi sono anche più estremi.”

I commenti del CEO arrivano dopo che le scuole che fanno parte del sistema del Dipartimento dell’Istruzione di New York City e della Seattle Public School hanno vietato a studenti e insegnanti di utilizzare ChatGPT per prevenire plagio e imbrogli.

I divieti hanno acceso conversazioni, soprattutto tra gli insegnanti, su come l’IA potrebbe trasformare lo stato dell’istruzione e il modo in cui gli studenti apprendono in generale.

Arriverà mai in Italia questo strumento?

“Capisco perché gli educatori si sentono in questo modo“, ha detto Altman. “Questa è solo un’anteprima di ciò che vedremo in molte altre aree”.

Ma anche se OpenAI ha sentito da insegnanti “che sono comprensibilmente molto nervosi” sull’impatto di ChatGPT su cose come i compiti, la società ha anche sentito da loro che il chat bot può essere “un incredibile tutor personale per ogni bambino“, ha detto Altman.

In effetti, Altman ritiene che l’utilizzo di ChatGPT possa essere un modo più coinvolgente per imparare.

“L’ho usato per imparare cose da solo e l’ho trovato molto più avvincente rispetto ad altri modi in cui ho imparato cose in passato“, ha detto. “Preferirei di gran lunga che ChatGPT mi insegnasse qualcosa piuttosto che andare a leggere un libro di testo.”

Altman ha affermato che OpenAI sperimenterà tecnologie e altre tecniche per etichettare i contenuti generati da ChatGPT, ma avverte le scuole e i responsabili politici di evitare di dipendere da questi strumenti.