Caricatore per iPhone a 12 euro con coupon sconto su Amazon

Con Amazon gli affari sono sempre dietro l’angolo: questa volta ecco un caricabatterie a prezzo molto più basso del solito.

Amazon batte la concorrenza proponendo un caricabatterie per iPhone ad un prezzo straordinariamente basso

Avete bisogno di un caricabatterie per iPhone ma non sapete dove andare, ma questa volta è tutto diverso. Amazon propone uno sconto clamoroso con un coupon supplementare da attivare in pagina. In questo caso il prezzo scenderà addirittura a 12,23 €. Il caricabatterie è provvisto anche di cavo di ricarica.

In basso ci sono tutte le informazioni sul prodotto in vendita ma soprattutto gli smartphone e i dispositivi con cui è compatibile. Per poterlo acquistare dovete solo aggiungerlo al carrello su Amazon e perfezionare l’acquisto.

Troverete all’interno del pacco spina e cavo per il caricabatterie rapido da utilizzare per il vostro dispositivo mobile. La velocità quindi sarà fino a tre volte più veloce rispetto di un normale carica batterie di quelli base. Inoltre ricordiamo che si tratta di un caricabatterie che è in grado di ospitare tutti i tipi di cavi, a patto che l’entrata al suo interno sia sempre di tipo C. Ovviamente si tratta di un carica batterie dotato di qualsiasi tipo di certificazione di sicurezza, per cui non bisogna temere per l’incolumità di chi vi sta intorno e soprattutto del proprio smartphone. La compatibilità è dunque molto ampia e la qualità di produzione dell’oggetto risulta impeccabile.