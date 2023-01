I nuovi Samsung Galaxy S23 verranno lanciati il 1 febbraio, ma non siamo ancora sicuri di quanto costeranno. Una nuova fuga di notizie fa luce su quali potrebbero essere i prezzi di partenza per questi telefoni negli Stati Uniti.

Il noto tipster RGcloudS su Twitter ha pubblicato i prezzi per due modelli Galaxy S23, due modelli Galaxy S23 Plus e tre modelli Galaxy S23 Ultra: sa praticamente tutto di loro, anche se sembra che manchi una variante S23 Plus.

Sembra che Samsung sia riuscita a eguagliare i prezzi del Galaxy S22 e del Galaxy S22 Plus dello scorso anno con i nuovi modelli, anche se il Galaxy S23 Ultra sembra essere più costoso del suo predecessore (il modello più economico ha il doppio della memoria interna).

Secondo questa fonte, il Galaxy S23 partirà da 799 per il modello con 128 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM, mentre la versione con 256 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM ti costerà circa 849 euro.

Sono solo speculazioni al momento

Per quanto riguarda il modello Plus, alcuni pensano che possa arrivare a 999 per la versione con 128 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM e 1.049 per 256 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM. Pensiamo che ci sarà anche una versione da 512 GB, ma non è menzionata nel rapporto.

Mentre l’S23 Ultra dovrebbe costare 1.249 (per la versione da 256 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM), e 1.349 per la versione da 512 GB di spazio di archiviazione e 12 GB di RAM o 1.499 per quella da 1 TB di spazio di archiviazione e 12 GB di RAM).

Fino a questo punto, la maggior parte delle voci che giravano intorno al Samsung Galaxy S23 hanno suggerito che questi telefoni costeranno di più rispetto ai loro predecessori a causa delle pressioni inflazionistiche, la battaglia in corso con la pandemia e molti altri fattoria combinati.