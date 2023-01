Amazon riesce ancora una volta a catturare l’attenzione dei consumatori, mediante il lancio di una nuova serie di offerte da far perdere letteralmente la testa. Una delle migliori va a toccare sicuramente la ciabatta multipresa compatta di BTicino, il suo prezzo è uno dei più bassi di sempre.

Amazon, le offerte sono davvero uniche

In un momento storico in cui ognuno di noi in casa ha decine e decine di dispositivi elettronici, diventa fondamentale avere una ciabatta multipresa che permetta a tutti gli effetti di sfruttare la stessa presa per collegare più device. Amazon corre in nostro aiuto con uno sconto importante applicato su un modello BTicino, azienda conosciutissima per la produzione di dispositivi di questo tipo.

Il modello attualmente disponibile a prezzo scontato include ben 9 slot, suddivisi in 6 prese bipasso 10/16A e 3 prese P30 da 16A, con potenza massima totale di 2500W e 250V, nonché classe energetica A. Di colorazione nera, realizzata interamente in plastica opaca, presenta un cavo di lunghe dimensioni per il collegamento, a cui si aggiunge anche il pulsante di attivazione presente sulla parte superiore.

Oggi il prodotto discusso è acquistabile con uno sconto del 33% rispetto al listino, infatti può essere acquistato a soli 12,99 euro, contro i 19,43 euro originari. Se lo volete premete qui.

La spedizione è gestita da Amazon, con consegna rapida in pochissimi giorni dall’effettiva data di acquisto.