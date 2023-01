Da qualche giorno l’operatore virtuale 1Mobile ha lanciato la nuova offerta denominata Special 160 ad un prezzo davvero molto interessante, soprattutto per quello che offre.

Questa nuova offerta è dedicata a tutti i nuovi clienti, sia a coloro che attivano un nuovo numero sia a chi richiede la portabilità. Scopriamo insieme cosa comprende.

1Mobile ha lanciato la nuova Special 160

L’offerta Special 160 comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 60 SMS verso tutti i numeri nazionali e 160 Giga di traffico internet mobile, come detto con un prezzo pari a 8,99 euro al mese.

Per nuovi numeri e in portabilità da Vodafone, il costo di attivazione è pari a 6 euro, mentre risulta gratuito in portabilità da TIM, WindTre, Iliad e operatori virtuali. Si segnala inoltre che nei punti vendita fisici, il costo della nuova SIM 1Mobile risulta pari a 10 euro, salvo eventuali promozioni locali. Per le nuove attivazioni online, invece, attualmente è possibile ottenere sia SIM che spese di spedizione gratuitamente.

Con il lancio di questa nuova offerta, è stata chiusa invece per tutte le nuove attivazioni 1Mobile Special Flash. Salvo ulteriori proroghe o cambiamenti, al momento tutte le offerte risultano dunque disponibili soltanto per alcuni giorni. Nel caso in cui il cliente dovesse esaurire tutti i Giga previsti in Italia durante il mese, può comunque continuare a navigare al costo di 50 centesimi di euro ogni 100 Mega, con tariffazione a scatti anticipati di 100 Kilobyte. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli.