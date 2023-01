Ogni mese il colosso Microsoft aggiunge per i suoi abbonati al servizio Xbox Game Pass numerosi videogiochi di rilievo. Siamo ora in attesa di scoprire quali saranno i nuovi titoli in arrivo per questo mese, eppure l’azienda ha da poco rivelato cosa invece non vedremo più sul catalogo. Secondo quanto è stato comunicato in queste ore, gli abbonati dovranno dire definitivamente addio a quattro titoli, presumibilmente verso la fine di gennaio o dai primi giorni di febbraio.

Xbox Game Pass, Microsoft annuncia l’addio di quattro titoli dal catalogo

A quanto pare gli utenti abbonati al servizio Xbox Game Pass dovranno rinunciare per sempre a quattro videogiochi che solitamente erano inclusi nell’abbonamento. Ad annunciarlo è stato il colosso Microsoft, il tutto in attesa di scoprire quali saranno i prossimi titoli che vedremo arrivare presto nel catalogo.

I titoli che abbandoneranno il catalogo sono disponibili sia su PC, sia sul cloud sia su console. Ve li elenchiamo qui di seguito.

• Donut County – su PC, console e cloud

• Worms W.M.D. – su PC, console e cloud

• Telling Lies – su PC, console e cloud

• Taiko no Tatsujin: The Drum Master! – su PC e console

Insomma, gli utenti dovranno quindi rinunciare a questi videogiochi. Ricordiamo però che per gli interessati questi videogiochi saranno acquistabili con uno sconto del 20%. Questo sarà però possibile soltanto prima che vengano eliminati dal catalogo per gli abbonati al servizio Xbox Game Pass.

Rimaniamo per il momento in attesa di scoprire quali saranno invece i nuovi titoli che arriveranno molto presto sul catalogo.