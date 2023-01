L’operatore WindTre ha recentemente messo a disposizione dei prezzi personalizzati per tutti i già clienti di rete mobile che intendono attivare anche una linea fissa con l’offerta MIA Super Fibra.

I nuovi prezzi personalizzati, in base alla tecnologia scelta dal cliente, partono da 19.99 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre MIA Super Fibra da 19.90 euro al mese

L’offerta WindTre MIA Super Fibra in FTTH fino a 2,5 Gbps su rete Open Fiber può essere proposta con prezzi a partire da 19.99 euro al mese, quindi anche con costi mensili maggiori per alcuni clienti, mentre in precedenza per la Fibra FTTH fino a 2,5 Gbps era proposto un unico prezzo di 19.99 euro al mese. Gli stessi prezzi personalizzati da 19.99 euro al mese continueranno ad essere proposti anche per la FTTH su rete Fastweb fino a 1 Gbps.

In caso di attivazione in tecnologia FTTC, da oggi per MIA Super Fibra vengono proposti dei nuovi prezzi a partire da 20.99 euro al mese. La versione in FTTC sarà proposta a partire da 31.99 euro al mese. Rimangono invece invariati i prezzi di MIA Super Fibra in caso di tecnologia FTTC NGA e Fibra FTTH nelle aree bianche, proposta sempre con l’unico prezzo pari a 24.99 euro al mese.

Questa nuova tabella dei prezzi delle offerte WindTre MIA Super Fibra sarà valida fino al 20 Febbraio 2023, salvo eventuali cambiamenti. Vi ricordo che l’offerta in questione comprende sempre internet illimitato in Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH fino a 1 Gbps o 2,5 Gbps, chiamate a consumo, modem in vendita abbinata a 5.99 euro al mese per 48 mesi e anche la possibilità di ottenere Giga illimitati sul proprio numero grazie alla convergenza, su un massimo di 3 SIM dell’operatore.