TIM distrugge Iliad e gli utenti impazziscono, offerte da 100GB in 5G quasi gratis

Tra le tante aziende che trattano le offerte di telefonia mobile ce ne sono alcune che sono diventate davvero grandi, ma altre non vogliono mollare la presa proprio come i soliti gestori che dispongono di tanta qualità. Quest’ultima è una caratteristica basilare dei gestori storici, tra i quali rientra di diritto anche un colosso come TIM.

Il celebre gestore italiano infatti, oltre ad offrire l’appoggio a tanti provider di tipo virtuale con le sue reti, vuole in questo momento riappropriarsi della sua posizione. Avendo visto la crescita esponenziale di Iliad e il fiorire continuo di tanti provider di tipo virtuale, adesso TIM sta pensando di rimettere le cose in sesto, proprio per tornare ai vecchi fasti di un tempo. Proprio per tale motivo sarebbero arrivate delle offerte mobili davvero interessanti che includono al loro interno le principali specifiche utili per avere qualità, quantità e convenienza.

TIM: ci sono questa volta tre offerte clamorose per battere tutti, ecco le Wonder e una promo solo per i già clienti

Le promozioni di telefonia da parte di TIM rivestono un ruolo fondamentale nel mondo della telefonia, anche per quanto riguarda la rete domestica.questa volta il colosso concede a coloro che sono già abbonati con la fibra ottica una grande opportunità, ovvero quella di avere la TIM 5G Power Famiglia. Questa al suo interno per 9,99 € al mese consente di avere giga senza limiti per il traffico dati utilizzando il 5G.

Ci sono poi anche le due Wonder, promozioni uniche nel loro genere che con prezzi molto bassi riescono a mettere fuori dai giochi la concorrenza. La prima che costa 7,99 € al mese permette di avere minuti senza limiti con 1000 messaggi e 70 giga in 5G ogni mese per navigare.

La seconda delle due offerte invece aumenta la posta in gioco: ci sono 100 giga di traffico dati in 5G con minuti illimitati verso tutti e 1000 messaggi. Il prezzo è di 9,99 euro al mese.