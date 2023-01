Ormai come tutti saprete il prossimo 1° febbraio 2023 il colosso sud coreano Samsung lancerà ufficialmente i nuovi e tanto attesi top di gamma Galaxy S23.

Nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni circa le schede tecniche di Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung: ecco le schede tecniche dei nuovi Galaxy S23

I due modelli hanno un display Infinity-O rispettivamente da 6,11″ e 6,6″ con un piccolo foro che ospita la fotocamera frontale da 12 MP (entrambi i pannelli funzionano da 48 a 120 Hertz). Entrambi i pannelli, oltre al supporto per l’HDR 10, beneficiano della copertura in Corning Gorilla Glass Victus 2, quindi dovrebbero essere ampiamente immuni a graffi e urti.

Lato processore, ecco il nuovo Snapdragon 8 Gen 2, che dovrebbe assicurare un significativo passo in avanti in termini di performance. La RAM, di tipo LDDR5, ammonta sempre a 8, mentre la memoria per l’S23 sarà da 128 GB oppure 256 GB; 256 GB oppure 512 GB per l’S23+. Restando in ambito memoria, quest’anno niente slot per microSD, presente invece il supporto per due schede NanoSIM fisiche ed una eSIM.

Per quanto riguarda le fotocamere, spicca il sensore principale, con apertura f/1.8, da 50 MP. Non mancheranno, poi, una fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel, apertura f/2.2, lunghezza focale equivalente a 13 millimetri e campo visivo da 120° ed una da 10 megapixel con ottica zoom. Sotto il profilo dei video, sarà possibile registrare, con il sensore principale, filmati 8K fino a 30 fotogrammi al secondo. Il modello base monterà una batteria da 3.900 mAh mentre il Plus da 4.700 mAh.